"Giovedì 8 novembre 2018, presso le strutture del Centro Morosini degli Alberoni, si svolgerà il MOROSINI San Martino. Una festa che, con inizio previsto per le ore 15.00, coinvolgerà i partecipanti in un pomeriggio di musica e danze con Vincenzo Vianello, giochi e un buffet per tutti; inoltre sarà donato ai presenti un tradizionale dolce di San Martino. Un appuntamento che, per la prima volta, anche grazie alla forte collaborazione con l’assessore Paola Mar, viene inserito nel calendario degli eventi de “Le città in festa” – un’occasione – dice la presidente Anna Brondino – per rimarcare il forte legame con il Comune di Venezia e la volontà da parte dell’Istituzione Centri di Soggiorno di continuare con le proprie attività anche durante il periodo invernale".