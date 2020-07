Ottavia Piccolo inaugura la stagione estiva del Goldoni interpretando Anna Politkovskaja

Ottavia Piccolo inaugura la stagione estiva del Teatro Goldoni con uno spettacolo tratto dagli scritti della giornalista russa Anna Politkovskaja dal titolo Donna non rieducabile. «Non si tratta di un testo su Anna Politkovskaja, ma un viaggio nei suoi occhi», sono queste le parole del regista Stefano Massini per descrivere l'adattamento teatrale dei brani autobiografici e articoli della giornalista russa uccisa nell’ottobre 2006.

La prima dello spettacolo ci sarà il 24 luglio alle 19.00 al Teatro Goldoni di Venezia, con replica alla stessa ora la sera succesiva.

Donna non rieducabile dà il via alla Stagione Estiva del Teatro Stabile del Veneto che dal 23 luglio al 12 settembre animerà il Goldoni di Venezia con numerosi spettacoli per tutti i gusti.