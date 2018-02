Patti Smith sbarca in laguna, la sacerdotessa del rock sul palco del Teatro Goldoni

È Patti Smith, il nuovo, leggendario nome in cartellone al Teatro Goldoni di Venezia per la rassegna Dal Vivo. Un evento destinato a rimanere nella storia, nato dalla collaborazione fra Veneto Jazz e Teatro Stabile del Veneto. Il 9 giugno 2018, la sacerdotessa del rock presenta “Words and Music”, un intimo reading intervallato da alcuni dei suoi brani più famosi, accompagnata sul palco dal bassista Tony Shanahan e dal figlio Jackson Smith alla chitarra.

Icona vivente del rock

Vera icona del rock vivente, nella sua carriera di oltre quaranta anni ha attraversato il punk diventandone l’icona, e ha analizzato il mondo in tutte le sue forme d’arte, attraverso la musica, la fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura, lasciando un segno indelebile in ogni sua espressione. Cantautrice e poetessa, amata, discussa, influente ed idealista, Patti Smith è un vero e proprio mito del rock per tutte le generazioni e, senza dubbio, tra gli artisti più influenti di sempre.

L’evento di Venezia arriva dopo un ricco 2017, che l’ha vista impegnata su più fronti nel nostro Paese, a dimostrazione della stima ed il riconoscimento che l’Italia da sempre nutre nei confronti di questa straordinaria artista. Patti Smith ha ricevuto la laurea ad honorem in Lettere classiche e moderne presso l’Università degli Studi di Parma, ha tenuto la sua personale mostra fotografica “Higher Learning” (sempre a Parma), ha firmato un tour dal titolo “Grateful” con il quale ha espresso il suo affetto nei confronti dell’Italia e, in ultimo, una serie di concerti-reading, accompagnata sul palco dalla figlia Jesse, oltre al prestigioso Concerto di Natale a Città del Vaticano.

Patti Smith

Cantante, cantautrice e poetessa, Patricia Lee Smith, in arte Patti Smith, è nata il 30 dicembre 1946 a Chicago, Illinois. Erano gli anni ’60 quando la giovanissima Patti Smith, poco più che ventenne, si trasferisce nella vibrante New York per trovare la sua strada. Il resto è storia: dalla chiacchierata relazione con il fotografo Robert Mapplethorpe fino alle primissime esibizioni nello storico CBGB’s, senza tralasciare il contratto con la Arista e la pubblicazione di “Horses”, uno dei migliori album della storia del rock. Patti Smith si è conquistata di diritto un posto nell'olimpo delle leggende del rock.

Prevendite

