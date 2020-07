"Questa vita è davvero un'Odissea": il nuovo spettacolo dal vivo di Mattia Berto

Dopo gli appuntamenti virtuali del laboratorio di cittadinanza ideato da Mattia Berto, il regista veneziano torna sul palcoscenico del Teatro Goldoni con un nuovo spettacolo dal vivo che concluderà il suo progetto: "Questa vita è davvero un'Odissea". Lo spettacolo andrà in scena domenica 12 luglio alle ore 20.00.



Il viaggio, iniziato lo scorso ottobre da cittadini veneziani di tutte le età, partendo dal celebre testo di Omero, ha aperto una riflessione sui loro vissuti e sulla loro città, abitando con performances site specific le case di due famiglie veneziane Rubelli e Fullin. Ora dopo l’interruzione, la distanza di sicurezza imposta dal Covid-19 e il successo ottenuto sul web con il gruppo Facebook L’ora d’aria, che ha raccolto 1760 adesioni, fanno tutti ritorno in teatro per l’atto finale del laboratorio e ritrovare uno spazio e un tempo nel quale condividere emozioni, vissuti, parole e sguardi.



La performance è a ingresso gratuito, per ragioni di sicurezza è obbligatoria la prenotazione online fino ad esaurimento posti inviando una mail a laboratori.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it entro venerdì 10 luglio 2020.