Nel weekend: Festa del Radicchio, mercatini, mostre, spettacoli e appuntamenti culturali

Un fine settimana che metterà d'accordo tutti. Molti gli appuntamenti da non perdere nel weekend del 12, 13 e 14 gennaio 2018 a Venezia e provincia, sia sul fronte divertimento, sia su quello culturale e dello svago. Novità e felici ritorni, che promettono di far felici grandi, piccini e intere famiglie. Ecco cosa non dovete assolutamente perdervi!

Mercatini

A Mirano è tutto pronto per la Festa del Radicchio e dei sapori della tradizione veneta. Giunta alla 31. edizione, la manifestazione dedicata al fiore che si mangia si riconferma un luogo d'incontro per tradizione, agricoltura, ottima cucina e folclore (DETTAGLI).

Mercato produttori e artigianato: al Centro Social Rivolta di Marghera va in scena Genuino Clandestino, l'appuntamento per domanica 14 gennaio 2018, dalle 10 alle 18. In caso di pioggia l'evento si terrà al coperto, ingresso gratuito (DETTAGLI).

Disco e concerti

All you can dance, Marghera edition Vol. 02. L'appuntamento è al Centro Sociale Rivolta per sabato 13 gennaio 2018, a partire dalle 20. Alla consolle spazio a Nina dB (Golden Age Hip-Hop & R&B), Francesco Effe (Electroswing), bad Vibes (Drum'N'Bass) e Paul Laza (Elettronica/Techno) (DETTAGLI).

Il mese di Gennaio all’Hard Rock Cafe di Venezia diventa Gin-naio. Tutti i venerdì sera del primo mese del nuovo anno, il Cafe di Bacino Orseolo propone, in collaborazione con Fever-Tree, un viaggio sensoriale, in tre serate, tra i profumi, gli aromi e il gusto dei distillati a base di gin e i suoni, i ritmi, mixati e riprodotti live, per tutti gli appassionati (DETTAGLI).

Mostre e teatro

La mostra ‘Egitto. Dei, faraoni, uomini’ aprirà i battenti il 26 dicembre 2017 su 2500 mq. del centro espositivo Spazio Aquileia 123 al Lido di Jesolo, già sede di esposizioni di successo tra cui Real Bodies e Serial Killer (DETTAGLI).

Torna in piazza Marconi anche nel 2017 il "Sand Nativity", il maestoso presepe di sabbia allestito all’interno di una enorme tensostruttura. A realizzare le opere gli artisti arrivati da varie parte del mondo e che si sono fatti apprezzare per le sculture di sabbia ammirate ogni estate in piazza Brescia (DETTAGLI).

"Una giornata particolare" di Ettore Scola e Ruggero Maccari sbarca al Teatro Metropolitano Astra di San Donà nell'adattamento di Gigliola Fantoni per la regia di Nora Venturini. Nel cast Giulio Scarpati, Valeria Solarino, Paolo Giovannucci, Anna Ferraioli, Matteo Cirillo, Paolo Minnielli e Federica Zacchia. L'appuntamento è per il 13 gennaio 2018, a partire dalle 21 (DETTAGLI).