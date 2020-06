Prezzi delle case a Venezia: quotazioni stabili. La mappa zona per zona

Comprare casa a Venezia può essere il desiderio di molti, residenti e non. Ma quanto costa una casa a Venezia? E quali sono i sestieri più economici e quelli, invece, più costosi? Ecco un elenco dell'andamento del mercato immobiliare del centro storico zona per zona.

San Polo, Santa Croce

Prezzi medi degli immobili residenziali nella zona San Polo, Santa Croce di Venezia nel periodo: maggio 2020.

A giugno 2020 c'è stato un aumento del 2,18% rispetto a maggio 2019 (5.029 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio in zona ha raggiunto il suo massimo a settembre 2016, con un valore di € 5.575 al metro quadro. Il mese in cui è stato chiesto il prezzo più basso è stato, invece, settembre 2019: in media € 4.898 al metro quadro.

Guglie, San Leonardo, Santi Apostoli, San Canciano

Prezzi medi degli immobili residenziali nella zona Guglie, San Leonardo, Santi Apostoli, San Canciano di Venezia nel periodo: maggio 2020.

Vendita: 4.938 €/m²

Affitto: 15,62 €/m²

A giugno 2020 c'è stato un aumento dello 0,45% rispetto a maggio 2019 (4.916 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio in zona ha raggiunto il suo massimo a novembre 2015, con un valore di € 4.961 al metro quadro.Il mese in cui è stato chiesto il prezzo più basso è stato, invece, aprile 2017: in media € 4.684 al metro quadro.

Accademia, Salute, Dorso Duro, San Barnaba, Santa Marta

Prezzi medi degli immobili residenziali nella zona Accademia, Salute, Dorso Duro, San Barnaba, Santa Marta di Venezia nel periodo: maggio 2020.

Vendita: 5.200 €/m²

Affitto: 17,47 €/m²

A giugno 2020 c'è stato un aumento dell'1,38% rispetto a maggio 2019 (5.129 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio in zona ha raggiunto il suo massimo a maggio 2018, con un valore di € 5.471 al metro quadro. Il mese in cui è stato chiesto il prezzo più basso è stato, invece, luglio 2019: in media € 4.882 al metro quadro.

San Marco, Rialto

Prezzi medi degli immobili residenziali nella zona San Marco, Rialto di Venezia nel periodo: maggio 2020.

Vendita: 5.654 €/m²

Affitto: 16,53 €/m²

A giugno 2020 c'è stata una diminuzione del 1,92% rispetto a maggio 2019 (5.764 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio in zona ha raggiunto il suo massimo a dicembre 2019, con un valore di € 5.796 al metro quadro. Il mese in cui è stato chiesto il prezzo più basso è stato, invece, aprile 2016: in media € 5.226 al metro quadro.

Santi Giovanni e Paolo, Santa Maria Formosa, San Francesco della Vigna

Prezzi medi degli immobili residenziali nella zona Santi Giovanni e Paolo, Santa Maria Formosa, San Francesco della Vigna di Venezia nel periodo: maggio 2020.

Vendita: 4.737 €/m²

Affitto: 16,28 €/m²

A giugno 2020 c'è stato un aumento del 0,23% rispetto a Maggio 2019 (4.726 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio in zona ha raggiunto il suo massimo a settembre 2018, con un valore di € 5.121 al metro quadro. Il mese in cui è stato chiesto il prezzo più basso è stato, invece, aprile 2019: in media € 4.722 al metro quadro.

Arsenale, Giardini della Biennale, Sant'Elena

Prezzi medi degli immobili residenziali nella zona Arsenale, Giardini della Biennale, Sant'Elena di Venezia nel periodo maggio 2020.

Vendita: 4.255 €/m²

Affitto: 15,12 €/m²

A giugno 2020 c'è stata un diminuzione del 5,77% rispetto a Maggio 2019 (4.516 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio in zona ha raggiunto il suo massimo a maggio 2015, con un valore di € 4.664 al metro quadro. Il mese in cui è stato chiesto il prezzo più basso è stato, invece, maggio 2018: in media € 4.034 al metro quadro.