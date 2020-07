I documenti richiesti dalle banche per valutare la possibilità o meno di concedere un mutuo per under 30 variano da istituto a istituto, ovviamente. Generalmente però chi vuole un mutuo deve portare una serie di documenti standard, quelli grazie ai quali gli esperti possono valutare la situazione del cliente e fare poi una proposta.

Si tratta per lo più di documenti relativi alla situazione anagrafica e reddituale, oltre a quelli sull’immobile che si intende acquistare. Vediamo nel dettaglio quali sono.

Documenti per richiedere il mutuo: cosa bisogna portare in banca

Chi va in banca per chiedere un mutuo deve di solito portare con sé:

Carta d'identità e codice fiscale

Certificato di residenza e stato di famiglia

Permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari)

Eventuale omologa di separazione o sentenza di divorzio

Estratto dell'atto di matrimonio

I lavoratori dipendenti devono presentare anche la copia originale almeno dell’ultimo cedolino dello stipendio e dell’ultimo modello CU o 730, insieme a una dichiarazione del datore di lavoro sull’anzianità di servizio del dipendente.

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti devono invece presentare una copia del modello Unico, la certificazione della Camera di Commercio Industria e Artigianato e l’attestato di l’iscrizione ad un eventuale albo.

Per quanto riguarda l’immobile, i principali documenti da presentare sono: