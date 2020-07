La Camera di Commercio di Venezia: sedi, orari e attività

Tutte le sedi della Camera di Commercio di Venezia e i servizi che vengono offerti. Con in più i recapiti telefonci, mail e fax.

Sede di Venezia

Dal 3 febbraio 2020, gli uffici di Venezia sono trasferiti in Castello Calle degli Albanesi 4264 - 30122 Venezia.

Centralino unico tel. (+ 39) 041786111 – Fax (+ 39) 041786330

email per informazioni generali: urp@dl.camcom.it

PEC: cciaadl@legalmail.it

Contatti per urgenze:

Verranno accettati esclusivamente pagamenti a mezzo:

Contanti

Carta di credito

Bancomat

Dal 25 maggio la Camera di Commercio di Venezia Rovigo avvia la progressiva riapertura degli sportelli al pubblico nelle sedi principali, con accesso previa prenotazione on line dell'appuntamento per i servizi dettagliati nei TAB predisposti in home page del sito camerale www.dl.camcom.it.

Sede di Mestre

Via Forte Marghera, 151 - 30173 Venezia Mestre (VE) - Sede legale dell'Ente

Centralino unico tel. (+ 39) 041786111 – Fax (+ 39) 0412576600

email per informazioni generali: urp@dl.camcom.it

PEC: cciaadl@legalmail.it

Sede di Marghera

Banchina Molini, 8 - 30175 Marghera Venezia

Centralino unico tel. (+ 39) 041786111 – Fax (+ 39) 041786170

e-mail per informazioni generali : urp@dl.camcom.it

PEC Posta Elettronica Certificata: cciaadl@legalmail.it

Sede di Rovigo

Ingresso principale Piazza G. Garibaldi, 6 - 45100 Rovigo

Ingresso da Via N. Bedendo, 2/a (laterale sede Piazza Garibaldi) per sportelli Registro Imprese, Carte tachigrafiche, CNS Fima digitale, Spid, Certificazioni Estero.

Centralino unico tel. (+ 39) 0425426411 – Fax (+ 39) 0425426470

email per informazioni generali: urp@dl.camcom.it - PEC cciaadl@legalmail.it.

Sede decentrata di Portogruaro

Centralino unico tel. (+39) 041786111 - Fax (+39) 0421195021

e-mail per informazioni generali: urp@dl.camcom.it

e-mail per informazioni e assistenza Registro Imprese: info@dl.camcom.it

e-mail per certificazioni estero e bollatura: ufficiosandona@dl.camcom.it

PEC Posta Elettronica Certificata cciaadl@legalmail.it