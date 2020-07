Mensa scolastica: come fare richiesta al comune di Venezia

Il servizio di mensa scolastica offerto ai bambini che frequentano le scuole dell'infanzia, ai ragazzi che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado, agli insegnanti ed agli operatori che lavorano nella scuola, è un supporto funzionale all'attività scolastica vera e propria. Si tratta, inoltre, di un servizio importante dal punto di vista nutrizionale con la finalità di educare dal punto di vista alimentare bambini, insegnanti e famiglie. L'erogazione di questo servizio non coinvolge un solo organismo ma diversi soggetti che se ne occupano da differenti punti di vista e d'intervento. Questi sono:

La società A.M.E.S. S.p.A. che con la propria organizzazione garantisce la preparazione e la distribuzione dei pasti nel rispetto dei parametri stabiliti di quantità / qualità dei cibi.

Il servizio ristorazione scolastica del comune di Venezia, che garantisce il costante controllo e il monitoraggio continuo sulla salubrità e sulla qualità dei pasti.

L'azienda Ulss 3 Serenissima che garantisce la consulenza relativa agli aspetti nutrizionali dei menu stagionali e ne approva i contenuti comprese le diete speciali. Cura inoltre l'aspetto formativo del personale.

La consulta della scuola del comune-commissione servizi scolastici, come organo consultivo e propositivo sulle problematiche attinenti il mondo della scuola.

I comitati mensa, autonomamente costituiti da genitori all'interno delle singole scuole, che controllano la qualità dei pasti.

Il comitato tecnico permanente al quale spettano funzioni propositive di miglioramento della ristorazione scolastica (per i dettagli vedi sezione dedicata).

Gli insegnanti che, con le loro segnalazioni dirette al servizio, contribuiscono al miglioramento della qualità dei pasti.

Come richiedere il servizio

Il sistema utilizzato dal comune di Venezia per il tramite della società A.M.E.S. S.p.A., consente l'iscrizione on line al servizio e l'automatizzazione di prenotazione e pagamento del servizio da parte dei genitori. Permette inoltre l'utilizzo di un portale al quale i genitori potranno accedere per la consultazione e l'informazione di tutti i dati riferiti alla ristorazione scolastica dei propri figli.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale di A.M.E.S.

Contatti

Telefono: 041.2749520

e-mail: ristorazionescolastica@comune.venezia.it