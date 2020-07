Spese veterinarie: come detrarle dalle tasse

Le spese effettuate dal veterinario per la cura dei propri animali domestici possono essere detratte nel modello 730. La detrazione, nella dichiarazione dei redditi, equivale al 19% su una quota che eccede la soglia di 129,11 euro e non supera il limite massimo di spese per la detrazione che equivale a 387,34 euro. Questa è la soglia per quanto riguarda l'anno 2019, mentre, per le spese effettuate nel 2020 c'è stato un innalzamento del limite a 500 euro.

Le spese veterinarie vanno quindi indicate sul modello 730 nella sezione I, rigo da E8 a E10, ovvero nella casella "Altre spese". Sul modello precompilato dall'Agenzia delle Entrate, questi oneri sono generalmente già presenti e disponibili ai contribuenti dal 5 maggio 2020.

Tipologie di spese detraibili

La detrazione con il modello 730/2020 può essere richiesta per le seguenti spese veterinarie effettuate:

