Shopping in Sardegna per il Venezia: preso l'attaccante Capello e il 19enne Caligara

Il Venezia continua il suo shopping estivo, questa volta volando addirittura in Sardegna, per assicurarsi dal Cagliari l'ultimo acquisto di nome Alessandro Capello. Capello, classe 1995, con un passato al Padova e all'Inter, è un attaccante di talento.

Alessandro Capello

Il giocatore, ceduto a titolo definitivo, con gli arancioneroverdi ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021, con l'opzione di poter prolungare un anno in più. Nel comunicato ufficiale si legge: "Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Cagliari Calcio il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante classe ‘95 Alessandro Capello. Il giocatore ha sottoscritto con il club arancioneroverde un contratto biennale (fino al 30.06.2021) con opzione per il terzo".

Altri movimenti

Capello, però, non è l'unca pedina prelevata dalla squadra sarda. E' in arrivo in laguna, infatti, in prestito, anche il 19enne centrocampista Caligara mentre è delle scorse ore l'approdo nella squadra veneta anche del difensore centrale classe 2000 Mario De Marino. Il giocatore ha sottoscritto col club un contratto triennale con opzione per altre due stagioni.

