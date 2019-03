Deron Washington parte con la riabilitazione, la Reyer è a caccia del sostituto: il nome

Due giorni fa l'intervento a Deron Washington è andato perfettamente in porto, con il giocatore sorridente a postare una foto sui social per rassicurare fan e tifosi.

Il sostituto

Il giocatore, operato da porfessor Gervasi presso la Casa di Cura Giovanni XXIII Monastier di Treviso a causa della lesione a due tendini della spalla, inizierà in queste ore il programma di riabilitazione. Ora che il peggio è passato la preoccupazione della squadra è di trovare un valido sostituto in quel ruolo per questo finale di stagione. Stando a quanto serpeggia tra gli addetti ai lavori, un nome tra tutti sarebbe quello decisivo: è DJ Kennedy, classe 1989, reduce da un'esperienza in Australia con i Melbourne United. Un'operazione praticamente fatta: l'ufficialità, secondo quanto rivelato da Sportando, è attesa nelle prossime ore.