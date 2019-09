Emac 2019: iscriviti come volontario

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riceviamo e pubblichiamo:

"Dal 5 al 15 settembre Caorle, insieme a Jesolo e Eraclea, ospiterà gli EMAC, i Campionati Europei Master di Atletica Leggera. L’evento porterà nelle località migliaia di atleti provenienti da 51 nazioni: per poterli accogliere al meglio abbiamo bisogno anche del tuo aiuto! Iscriviti come volontario e, oltre a ricevere il kit completo di abbigliamento ed i pasti per tutti i giorni in cui svolgerai servizio, potrai vivere un’esperienza unica a contatto con i campioni olimpici mondiali e europei che hanno fatto la storia dell’atletica leggera mondiale. È possibile scegliere tra il turno 3-9 settembre oppure 9-15 settembre ed indicare le proprie preferenze circa il settore in cui prestare servizio ((accoglienza, accredito, media, pista, etc…). Puoi diventare volontario anche se sei minorenne! Moduli di adesione (http://emac2019.fidalservizi.it/volontari/)".