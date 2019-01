Sporting Musile, primi in classifica e nelle iniziative per il sociale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Saranno festività natalizie da ricordare, le prime della breve storia sportiva dello Sporting Musile, società di calcio a 5 nata la scorsa estate in città. La compagine guidata da mister Domenico De Caro, del presidente Andrea Segato e dal DG Marco Segato, è stata protagonista finora di un campionato CSI di assoluto livello: primo posto con 31 punti totalizzati, frutto di dieci vittorie, un solo pareggio e zero sconfitte, 50 gol realizzati e solo 13 subiti; un dominio incontrastato, se si pensa che la seconda è lontana di sei punti (il Marghera C5), quando alla fine del girone d'andata mancano ancora due gare (una sarà al Palasport di Musile venerdì 11 gennaio alle 21.00 e l'altra martedì 15 a Mestre). Ma non solo primi nei numeri sportivi, lo Sporting Musile per questo Natale si è messo in luce per un'altra splendida iniziativa di solidarietà: tutta la squadra e lo staff societario hanno infatti organizzato una raccolta di fondi finalizzata all'acquisto di generi di prima necessità. In occasione della cena sociale di domenica 23 dicembre, sono stati consegnati tre pacchi-spesa al Sindaco Silvia Susanna e all'assessore alle Politiche Sociali Francesca Simiele, che saranno destinati a delle famiglie bisognose di Musile di Piave. Un sostegno concreto, un piccolo grande aiuto che evidenzia la grande voglia di esserci, da protagonisti, di questo gruppo di ragazzi".