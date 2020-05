Venezia FC, i test sul Coronavirus risultano negativi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Ulteriori controlli Coronavirus nel mondo del calcio. Anche il Venezia FC ha effettuato gli esami nei giorni scorsi.

Test

La società ha comunicato che i test sierologici effettuati lunedì da giocatori, staff tecnico e gruppo squadra, hanno rilevato in 6 soggetti positività alle IgG per Covid 19 come da pregressa infezione. I tamponi orali hanno invece evidenziato che tutti i soggetti esaminati sono attualmente negativi al Coronavirus.