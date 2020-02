In un Penzo a porte chiuse il Venezia pareggia 1-1 contro il Cosenza

In un Penzo solitario, a porte chiuse per le precauzioni sul coronavirus, il Venezia affronta il Cosenza in cerca di punti salvezza.

La partita

Il Cosenza nella prima frazione si rende più pericoloso dei lagunari creando almeno tre buone occasioni per sbloccare la gara: i rossoblu, in particolare, vanno vicino al vantaggio con la girata di Carretta che Pomini devia sul palo. Un break importantissimo che arriva dopo buona propositività dimostrata da Aramu. E, sorpresa: due minuti dopo il pericolosissimo tentativo dei rossoblu, il Venezia trova il vantaggio con Longo, ad oggi acquisto preziosissimo per gli arancioneroverdi. Nella ripresa, al 54', episodio dubbio in area del Venezia: Maleh pare toccare con un braccio la palla in area ma per l'arbitro non è rigore. Immediate le proteste calabresi con in particolare l'incontenibile mister Pillon che rimedia un rosso. Il Cosenza gira meglio e dopo qualche minuto trova il pareggio: la rete è del francese Machach che raccoglie un bel lancio di Schiavi e insacca l'1-1. A questo punto la gara diventa a trazione veneta ma nè Aramu nè Monachello riescono a sbloccare il risultato. Un pareggio che fa più piacere ai padroni di casa e meno ad un Cosenza ancora più in crisi.

Venezia-Cosenza 1-1

VENEZIA (4-3-1-2): Pomini, Fiordiliso, Riccardi, Casale, Molinaro, Caligara (68′ Monachello), Fiordilino, Maleh, Aramu, Capello (77′ Firenze), Longo

Panchina: Bertinato, Lakicevic, Simeoni, Marino, Cerracorni, Firenze, Lollo, Vacca, Zuculini, Montalto, Zigoni, Monachello

Allenatore: Alessio Dionisi

COSENZA CALCIO (3-5-2): Perina, Idda, Carretta (84′ Balhouli), D’Orazio, Schiavi (67′ Capela), Casasola, Sciaudone, Machach, Bruccini, Monaco, Kanoute (66′ Broh)

Panchina: Saracco, Corsi, Bittante, Lazaar, Legittimo, Capela, Balhouli, Broh, Prezioso, Pierini, Baez

Allenatore: Giuseppe Pillon

Arbitro: Singor Alessandro Prontera di Bologna

Assistenti: Signori Giuseppe Maccadino di Pesaro e Giuseppe Perrotti di Campobasso

IV Uomo: Singor Nicolò Marini di Trieste

Ammoniti: Sciaudone (C), Fiordiliso (V), Aramu (V)

Espulsi: Pillon (C)