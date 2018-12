Marco Polo System resiste allo sgombero: «Brugnaro dica perché è contro di noi»

Uno sgombero quasi ultimato, quello della sede di Marco Polo System, martedì a Forte Marghera. Ma il presidente Pietrangelo Pettenò non intende gettare la spugna. Neppure davanti all'avanzare del Comune che su quello stabile ha progetti molto diversi. Il fondatore e amministratore del gruppo europeo d’interesse economico, Marco Polo System, operativo in tutto il Mediterraneo con progetti internazionali di carattere culturale, focalizzati sul recupero e la valorizzazione dei forti, parla di "atto illegittimo". «Da Venezia, al Mediterraneo e in tutta Europa, partendo dai forti e arrivando all’innovazione sociale, la diplomazia culturale di Marco Polo System è un esempio, che non verrà certo fermato da azioni arbitrarie e dannose per lavoratori e cittadini - dichiara Pettenò -. Brugnaro almeno dica perché si accanisce così tanto contro di noi». A prendere le parti di Marco Polo System anche la città di Atene, con una recente diffida da parte del Kede all'amministrazione veneziana (l’Anci greco, ente amministrativo ellenico).

I precedenti

Due anni fa un'ordinanza del tribunale di Venezia sembrava aver dato diritto di esistenza alla Marco Polo System, così come la dichiarazione della Corte d'Appello, che aveva prorogato i termini della sua permanenza a Forte Marghera. Uno scontro, quello fra il Comune e il gruppo, che inizia addirittura prima, con l'intimazione della polizia locale a liberare l'immobile nell'aprile 2016. Un'operazione che trova l'opposizione di Pettenò e il suo team di collaboratori, anche se intanto il sindaco Luigi Brugnaro dà in gestione l'immobile alla nuova Fondazione Forte Marghera (istituita dall'allora commissario Vittorio Zappalorto). Un anno fa Pettenò cerca una via di conciliazione con Brugnaro per ottenere l'uscita del Comune dalla società, in cambio della permanenza nella sede. Ma invano. Il primo cittadino accusa Marco Polo System di aver violato i limiti del mandato. E la questione rimane aperta.