Multe: elenco delle tabaccherie a Venezia in cui è possibile pagare

Ricevere una multa da pagare è sempre spiacevole ma quando succede è bene conoscere bene le modalità di pagamento più adeguate e le tempistiche a disposizione per saldare la sanzione ed evitare di incorrere in ulteriori more da pagare. Vediamo allora tutte le possibili modalità di pagamento delle multe e quanto tempo a disposizione si ha per effettuare i versamenti.

Puntualità e ritardi nel pagamento: cosa comportano

Pagamento entro 5 giorni: in questo caso si avrà uno sconto del 30% dell'importo della multa

Pagamento dopo 5 giorni (e nei successivi 55 giorni): in questo caso, invece, si dovrà pagare una sanzione di misura ridotta

Pagamento dopo 60 giorni: secondo la legge è previsto un raddoppio della cifra da pagare incrementata dagli interessi per il ritardo nel pagamento

Pagare le multe online: come fare

Le multe possono essere pagate anche online nei seguenti modi:

dal sito del Comune se la contravvenzione è stata data dalla polizia municipale

dal sito di Poste Italiane, se il verbale è stato redatto dai carabinieri o dalla polizia di stato

con bonifico bancario online

Altre modalità di pagamento delle multe

Esistono anche ulteriori modalità di pagamento delle multe a disposizione dei cittadini. Infatti, le contravvenzioni possono essere saldate anche presso:

le tabaccherie/ricevitorie del lotto convenzionate

le ricevitorie Sisal convenzionate

gli uffici postali o in banca

gli uffici della polizia municipale del Comune che ha emesso la multa stessa

Le tabaccherie a Venezia

Tabaccheria Zanesini Lidia

918 Castello, Venezia, VE 30122

041 520 9151

Tabaccheria N.13 Di Luciani Massimiliano

S. Marco, 5369

041 241 1437

Berti Antonella

Calle Seconda de la Fava, 1782

041 522 3158

Tabaccheria rivendita 45

Calle Seconda de la Fava, 3544

041 241 2097

Tabaccheria Bottazzo Mirca

Santa Croce, 497 D-E

041 523 2260

Brussato Vanna

1109 S. Croce, Venezia, VE 30135

041 718677

Tabaccheria Sportylli - n.340 Venezia

Santa Croce, 195

041 524 1559

Rivendita Tabacchi

Calle del Scaleter, 2181

Cappelletto Adriano & Grandesso Giancarlo

Calle Lunga Santa Maria Formosa, 5235

041 528 9169

Tabaccheria Stazione di Venezia Santa Lucia

Stazione di Venezia Santa Lucia, 30121

Hartz Michele

2417 Castello, Venezia, VE 30122

041 520 7030

224 Tabacchi E Musica Di Ferro A.

Calle del Convento, 16

041 527 4613

Baga Shop Di Bagarotto Fabio

Sestiere Dorsoduro, 865

041 523 7222

Tabaccheria Grandesso

Sestiere Dorsoduro, 2979

041 522 7721

Bottega della pipa

Campo S. Salvador, 4812

335 413 129

Tabaccheria N.41 di Maurizio Vianello

Campo Santa Marina, 6105