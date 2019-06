Ondata di caldo eccezionale, le temperature continuano a salire nel Veneziano

Domani, giovedì 27 giugno, si prevede un ulteriore aumento delle temperature nel Veneziano, con conseguente disagio fisico. Secondo il bollettino meteo Arpav, inoltre, la qualità dell'aria sarà in peggioramento, fino a risultare da scadente a occasionalmente pessima. Buone notizie, almeno parziali, per venerdì, quando l'ingresso di un po' d'aria continentale favorirà un contenuto calo dapprima delle temperature massime e poi anche dell'umidità.

Tre giorni sopra i 30 gradi

In previsione dell’ondata di calore, che consiste nel perdurare per almeno 3 giorni di condizioni di temperature elevate (intorno ai 30 gradi) e di elevato tasso di umidità, la protezione civile comunale ricorda che è attivo il "Piano di risposta agli effetti sulla salute delle ondate di calore", attuato dal Comune di Venezia, Settori Protezione civile e Servizi alla Persona e alle Famiglie, in collaborazione con l'Ulss 3.