Temperature in picchiata in pianura, sottozero e possibili gelate: spargisale in azione

Temperature in netto calo nella notte tra sabato e domenica, con possibili gelate. Per questa ragione il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato la fase operativa di attenzione su tutto il territorio regionale. La polizia municipale e la protezione civile del Comune di Venezia hanno colto al volo l'indicazione, attivando a partire dalle 21 i mezzi spargisale nei punti più critici del sistema stradale comunale, nella terraferma limitatamente a cavalcavia, sottopassi e rotatorie, e al Tronchetto e in Piazzale Roma nelle zone della viabilità carrabile previste dal Piano neve.

Evoluzione meteo

Sabato giornata da molto nuvolosa o coperta, con tendenza alla diminuzione della nuvolosità a partire dalle zone occidentali. Residue precipitazioni, nevose fino a quote collinari, e in diradamento ed esaurimento nel corso del pomeriggio. Le temperature saranno in diminuzione, con minime raggiunte a fine giornata, quando i valori scenderanno sotto zero anche in pianura. Domenica mattina, invece, tratti di sereno saranno più presenti nella prima parte della giornata e in pianura alternati a nuvolosità irregolare. Possibili le riduzioni della visibilità per foschie e nebbia in pianura alla mattinata. Assenti al mattino le precipitazioni, dal pomeriggio la probabilità di rovesci locali sarà molto bassa (5-25%), specie nelle zone montante e pedemontane.