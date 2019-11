Maltempo: avviso di criticità per i corsi d'acqua e marea a 110

La protezione civile del Veneto, visti i fenomeni meteorologici attesi, ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica per domani, venerdì 8 novembre. Le previsioni indicano tempo perturbato, precipitazioni in pianura localmente abbondanti sui settori nord-orientali. Marea lagunare a 110 centimetri alle 9 e 10 del mattino, poi in calo fino alle 20.15, quando ne sono previsti 100.

Fiumi e reti fognarie

Decretato lo stato di pre-allarme su alto Piave, Piave pedemontano e alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. In tali zone, il possibile verificarsi di rovesci localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore.