Allerta maltempo: temporali forti e pericolo allagamenti. Giù le temperature

Un quadro meteo tipico del cambio di stagione, quello previsto per il fine settimana: è scattata l'allerta della protezione civile regionale per piogge anche forti su pianura e costa meridionale. Fino alle prime ore di sabato probabili rovesci e temporali con accumuli importanti. La parte meridionale di una vasta depressione sull'Europa settentrionale determina infatti una fase di instabilità. Temperature molto più basse rispetto alla media.

Corsi d'acqua e allagamenti

Nel mirino, per criticità idrogeologica, fino alle ore 10 di sabato, i corsi d'acqua: Bacchiglione e basso Brenta, Po, Basso Adige, Basso Piave, il Sile e il bacino scolante in laguna. Il verificarsi di rovesci o temporali intensi in poco tempo potrebbe creare disagi al sistema di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore.

Previsioni

Piogge intense oggi, venerdì 6 settembre, e domenica, secondo Arpav. Sabato probabilità media di precipitazioni. Lunedì pressione in aumento, sereno o poco nuvoloso con temperature ancora inferiori alla norma. Martedì pressione di nuovo in calo, nuvole in aumento con qualche altra pioggia a tratti.