Maltempo e acqua alta: forti venti di scirocco tra domenica e lunedì

I venti di scirocco in laguna fanno presagire un aumento della marea, specie a partire dalla notte tra domenica e lunedi 29 ottobre. Il centro previsione e segnalazione del Comune di Venezia ha comunicato che, permanendo le attuali condizioni atmosferiche, domenica alle 12.05 è prevista una punta massima di marea di 115 centimetri. Lunedì si potrebbero toccare i 135 centimetri, ma molto dipenderà dalle condizioni atmosferiche e dal vento. Il centro maree ricorda che con 115 centimetri la percentuale di viabilità pedonale allagata è del 12%, sotto acqua cioè i punti più bassi e il centro storico della città lagunare.

Unità di crisi

Si è insediata domenica mattina nella sede della protezione civile a Marghera ed è pienamente operativa la speciale unità di crisi, istituita dal presidente della Regione Luca Zaia e coordinata dall’assessore alla protezione civile Gianpaolo Bottacin, che ha il compito di monitorare minuto per minuto, e di assumere le eventuali decisioni necessarie, l’andamento dell’ondata di maltempo che sta interessando il Veneto.

Ne fanno parte tutti gli enti e le strutture anche solo ipoteticamente coinvolte in caso di eventuale, particolare crisi come, ad esempio, i prefetti della regione, i vigili del fuoco, L’Anci e L’Upi (Comuni e Province), i consorzi di bonifica, l’Anas, Veneto Strade, l’Enel, Terna, il centro regionale urgenza emergenza della sanità, dirigenti e tecnici di tutte le direzioni interessate.

I modelli

«I modelli previsionali attivi – dice l’assessore Bottacin – indicano la possibilità di forti accumuli d’acqua a terra, anche superiori a 300 millimetri per metro quadro, soprattutto per la giornata di lunedì. Preallertate tutte le strutture sul territorio. In caso di necessità, bisogna intervenire con immediatezza ed efficienza e ci siamo attrezzati per farlo». Desta preoccupazione la situazione a San Michele al Tagliamento, dove l’idrometro ha raggiunto i 2 metri rispetto a una soglia massima di tre. Ulteriore problema, il mare Adriatico, che non sta ricevendo le portate d’acqua dai fiumi. In questa situazione, Rete Ferroviaria Italiana è pronta a sollevare con martinetti il ponte sul fiume Tagliamento. Ai cittadini è raccomandato di non uscire se non nei casi di necessità, di non sostare per nessun motivo lungo gli argini dei corsi d’acqua, di abbandonare la propria auto senza indugi qualora si trovasse in difficoltà. Tutti i guadi sono chiusi e presidiati da volontari della protezione civile.