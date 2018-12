Pioggia mista a neve e clima rigido fino a mercoledì: le previsioni meteo in pianura

Freddo, piogge miste a neve e gelate. Fino a mercoledì, secondo le previsioni meteo dell'Arpav, saranno probabili sul Veneto sud-orientale precipitazioni, probabilmente anche nevose fino in pianura, a eccezione delle aree costiere dove saranno a carattere di pioggia. Diffuse gelate dalla serata di lunedì. Una saccatura in arrivo da ovest determinerà tra la serata di domenica e lunedì una fase di tempo perturbato con precipitazioni diffuse. Dal pomeriggio di lunedì la pressione in aumento riporterà tempo stabile e clima rigido fino a mercoledì. Giovedì il passaggio di un'altra saccatura atlantica porterà altre precipitazioni, con il limite della neve a quote ben più elevate.

"Ocio che nevega"

La Centrale operativa della polizia locale e la protezione civile del Comune comunicano che dalle 15 di domenica scatta lo stato di preallerta per possibili nevicate e gelate. È disponibile sul sito internet del Comune di Venezia materiale informativo per fronteggiare al meglio, col concorso di tutti, gli eventuali i disagi, e invita i cittadini a seguire i consigli contenuti nell’opuscolo “Ocio che nevega!”.