Confermati temporale e grandine, crolleranno le temperature nel Veneziano

Maltempo confermato in Veneto e nel Veneziano. Secondo l'Arpav, la regione sta per essere interessata dalla parte più meridionale di una depressione con nucleo sull'Europa Settentrionale. Tra il pomeriggio di oggi, martedì 13 agosto, e le prime ore di domani, sono attese precipitazioni anche intense con successivo sensibile calo termico. Seguirà un aumento della pressione con le temperature che torneranno poi nella norma.

Le previsioni

Dal pomeriggio di oggi ci sarà una nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto. Le precipitazioni sarannio assenti fino a metà giornata, poi la probabilità sarà in aumento fino al 75-100%, dapprima sui monti e poi anche sulla pianura specie verso sera per rovesci e temporali estesi. Le temperature andranno in ribasso, rispetto a lunedì crolleranno anche di molto, nella norma prima dei temporali e sotto la norma anche di molto dopo i temporali con minime a tarda sera.

Temperature in calo

Nella notte tra martedì e mercoledì e nelle prime ore di domani, sulla la nuvolosità sarà in netta in diminuzione, da metà mattina in poi cielo sereno o poco nuvoloso. Ci sarà una medio alta probabilità di rovesci e temporali sparsi, fino alla cessazione entro le prime ore della giornata. Le temperature, rispetto a martedì e alla media, saranno più basse, anche di molto.