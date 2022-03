Donate 50 paia di scarpe alla Caritas del Patriarcato per i rifugiati ucraini

Emergenza Ucraina: c'è bisogno di scarpe e Venezia Football Academy risponde donando 50 paia di scarpe alla Caritas del Patriarcato per i rifugiati ucraini ospitati in strutture diocesane.

Alla Caritas era stato chiesto cosa si potesse fare per supportare le necessità delle persone accolte nelle strutture, ed è emerso che c'era bisogno di scarpe. Così l'Academy ha risposto alle esigenze dei bambini e delle mamme, attivandosi anche grazie alle famiglie veneziane anche come gesto di solidarietà e accoglienza nei confronti delle persone scappate dalla guerra. Alla casa di San Giuseppe del Patriarcato attualmente sono accolte delle famiglie con i loro bambini, mentre nell'altra struttura alle Muneghette ci sono altri piccoli rifugiati e in entrambe le mamme accolte hanno ricevuto le scarpe donate.