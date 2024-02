Bagno di folla per Zerocalcare, primo ospite della rassegna "Più libri più Laguna" | VIDEO

Nel pomeriggio di venerdì 16 febbraio ha preso il via a Venezia "Più libri più Laguna", il nuovo progetto di "Più libri più liberi", curato da Chiara Valerio. Il primo ospite è stato il fumettista Zerocalcare, autore per Bao Publishing di graphic novel di grande successo di pubblico e critica, che ha incontrato il foltissimo pubblico al Teatrino di Palazzo Grassi. La rassegna, che coinvolge Palazzo Grassi e la Libreria Marco Polo, proseguirà il 27 maggio con Lorenzo Gasparrini e il 6 giugno con Rosi Braidotti.

