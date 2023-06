Morto Silvio Berlusconi, il cordoglio del sindaco Brugnaro | VIDEO

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, esprime così il suo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi: «Resterà nella storia imprenditoriale e politica non solo dell’Italia, ma dello scenario internazionale. Un vero e proprio statista, che ha dimostrato di amare il proprio Paese e di averne saputo interpretare i desideri e tutelare gli interessi. Un visionario - prosegue il sindaco - e un precursore prima nel mondo dell’economia, poi della televisione e dello sport, riuscendo infine a diventare protagonista assoluto della politica degli ultimi trent’anni. A lui - conclude - mi ha sempre legato un sentimento di reciproca stima e rispetto, che abbiamo avuto modo di consolidare in questi ultimi anni durante i quali siamo stati sinceri e leali alleati nella difesa di quei valori liberali, cristiani e moderati che accomunano Coraggio Italia e Forza Italia».

Un messaggio è stato diffuso anche dal presidente del Veneto, Luca Zaia: «Ci lascia un uomo che ha scritto la storia recente della politica italiana, un pioniere nel campo dei media, in particolare della televisione e della pubblicità. Rimarrà indelebile nei miei ricordi l’esperienza da ministro, nel 2008, nel quarto governo Berlusconi. Tra Venezia e Berlusconi - prosegue Zaia - c’è sempre stato un legame profondo. Un’attenzione che si è riflessa in scelte e opere che lo hanno impegnato in prima persona. Dal primo via nel 2003 al piano di salvataggio di Venezia dalle acque alte con il Mose, opera accompagnata da numerose polemiche ma che negli ultimi anni ha dimostrato la sua efficacia, al passaggio in laguna nel 2019, con l’acqua alta che aveva sommerso la città creando devastazione. Nell’ambito delle infrastrutture ricordo, ancora, la sua partecipazione all’inaugurazione del Passante di Mestre, nel febbraio del 2009, tenendo a battesimo l’opera che è diventata il simbolo dell’entroterra veneziano e ha aperto una nuova stagione delle infrastrutture per l'Italia e soprattutto per il Nordest».