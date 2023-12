Un dipinto è stato scoperto nei depositi del Museo Correr: l'autore potrebbe essere Mantegna | VIDEO

La Madonna col Bambino, San Giovannino e sei sante: questa è la scena raffigurata dal piccolo dipinto su tavola scoperto nei depositi del Museo Correr. Gravemente alterata nel tempo, dopo un lungo e complesso restauro in corso di ultimazione sarà presto offerta all'analisi e al giudizio degli studiosi che, soprattutto, valuteranno la misura dell'evidente “impronta” che richiama la mano di Andrea Mantegna.

La storia

Madonna col Bambino Gesù, San Giovanni Battista fanciullo e sei sante necessitava di un puntuale e importante restauro, dato che il tempo e le successive ridipinture ne impedivano la piena leggibilità e valutazione. Questo finché l'attuale conservatore del Museo Correr non è riuscito a cogliere chiari segni di qualità pittoriche e compositive straordinariamente alte. Così sono iniziati gli studi e il restauro, quest'ultimo finanziato dalla Fondazione G. E. Ghirardi.

Potrebbe trattarsi di un vero tesoro nascosto: è infatti subito emerso quanto l’opera, di raffinatissima qualità esecutiva, rechi forte e chiara l'impronta stilistica di uno dei massimi pittori italiani del Rinascimento, Andrea Mantegna. Soprattutto, la stessa singolare scena sacra tutta “al femminile” risulta pressoché identica a quella di un dipinto oggi conservato nell’Isabella Stewart Gardner Museum di Boston (USA), attribuito al grande pittore e già nelle celebri collezioni mantovane dei Gonzaga, eseguito su loro prestigiosa committenza negli anni finali del Quattrocento.

I conservatori veneziani hanno già avanzato le prime ipotesi sulla base delle indagini radiografiche e riflettografiche: il disegno rilevabile sotto al colore delinea un tracciato coincidente con il dipinto di Boston, specie in alcuni precisi punti. Entrambe le opere sembrano dunque essere state realizzate a partire dallo stesso cartone, forato per trasferire a spolvero i punti guida del disegno sulle due tavole. È quindi facile ritenere che i due lavori siano stati realizzati dal medesimo atelier, a breve distanza di tempo oppure in contemporanea: l'artista avrebbe dunque creato due dipinti quasi del tutto identici, solo con qualche piccola ma significativa variante di dettaglio e colore.

Si tratta inoltre di un'opera incompiuta: il pittore avrebbe abbandonato l'opera a un passo dal termine. Ma i misteri non finiscono qui: ancora senza nome è il commitente e risultano altresì poco chiare le motivazioni per cui avrebbe richiesto due dipinti uguali. Madonna col Bambino Gesù, San Giovanni Battista fanciullo e sei sante è già appartenuto alla favolosa collezione nel 1830 lasciata alla città da Teodoro Correr, gesto all'origine degli stessi odierni Musei Civici, la cui Fondazione ha tra i compiti principali quello di conservare e valorizzare l’immenso patrimonio storico-artistico pertinente agli undici edifici museali, compresa la parte delle collezioni che è attentamente custodita nei depositi. È qui che il continuo lavoro di studio e restauro condotto dai responsabili e dai conservatori della Fondazione ha spesso fruttato vere eccezionali scoperte, come i recenti casi di ben tre dipinti riconosciuti come autentici capolavori di Vittore Carpaccio.

Nella mattinata di martedì 19 dicembre l'opera, quasi integralmente recuperata dal restauro, è stata presentata in anteprima dal Comune di Venezia, Fondazione Musei Civici Di Venezia e Fondazione G.E. Ghirardi Onlus. Nei prossimi mesi sarà al centro di varie iniziative espositive, di studio e di approfondimento tra Piazzola sul Brenta – la città natale di Mantegna – e il Museo Correr.