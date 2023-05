La rock band veneziana Fake Intentions debutta sulla scena musicale con il singolo "Losing Hope"

Si chiamano Fake Intentions e lo scorso 22 aprile hanno debuttato sulla scena musicale italiana con il singolo Losing Hope, uscito su tutti i principali servizi di streaming online e accompagnato da un videoclip. Il loro è un rock alternativo dalle sonorità elettriche, punto d'incontro delle diverse esperienze artistiche che hanno vissuto i componenti della band.

L'attuale formazione dei Fake Intentions – composta da Daniele Leonardi, voce principale e chitarra, Gaia Enzo, voce e cori, e Cristian Krizman, synth e basso – è nata dall'incontro di tre amici che, dopo tanti anni di conoscenza, hanno deciso di ridare vita a questo progetto musicale nato diversi anni fa.

Attraverso Losing Hope la band veneziana esplora i sentimenti e i lasciti di una relazione senza speranza: nelle sonorità taglienti e ipnotiche del brano si possono infatti scorgere il senso di smarrimento, nonché il risentimento e la rassegnazione che derivano da una storia terminata con amarezza. «Il testo e la musica sono frutto di un momento di catarsi vissuto dal frontman Daniele in seguito alla conclusione di una relazione» spiegano i componenti del trio.

When it's gonna be, too late

I'll be tired to wait for a sign.

Whatever will happen

You will always be responsible.