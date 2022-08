Allo spazio Thetis l'innovativa mostra che unisce l'arte orientale con il Metaverso e gli NFT | VIDEO

Il progetto espositivo The 1st Annual METAVERSE Art @VENICE comprende due sezioni: "Cookie Cookie 2.0" e la mostra collettiva "gEnki". Entrambe saranno ospitate fino al 23 novembre allo Spazio Thetis dell’Arsenale di Venezia

Il progetto espositivo The 1st Annual METAVERSE Art @VENICE, ideato dall'artista Victoria LU con la cantante virtuale Autumn, comprende due sezioni: Cookie Cookie 2.0, personale dell’artista CryptoZR, e la collettiva gEnki. Entrambe saranno ospitate fino al 23 novembre allo Spazio Thetis dell’Arsenale di Venezia.

gEnki, a cura di Angelo Maggi e di Fu Sen, presenta le ricerche sviluppate congiuntamente da professori, studenti e artisti di diverse università e si sviluppa attraverso un percorso di installazioni digitali, opere NFT legate alla blockchain, con performance online. Promossa dall’Università IUAV e dalla Scuola di Dottorato di Storia delle Arti dell’Università Cà Foscari, continuerà anche in futuro in versione cloud. Tra i circa trecento artisti partecipanti, alla mostra collettiva si sono uniti anche studenti e docenti provenienti da università e istituti di formazione di tutto il mondo.

Con il continuo aggiornamento dei vari dispositivi hardware e software come 5G, intelligenza artificiale, big data, blockchain, tecnologia di realtà virtuale e aumentata, si sono sviluppate negli ultimi anni nuove linguaggi multimediali: non a caso gEnki, il cui nome richiama il concetto filosofico orientale che si riferisce all'origine del mondo e che rappresenta l’energia vitale che genera ogni cosa, punta soprattutto a coinvolgere la cosiddetta "Generazione Z", da sempre influenzata dalla tecnologia.

Al centro della riflessione artistica di Liu Jiaying, in arte CryptoZR, trova uno spazio preponderante anche il Metaverso, un concetto innovativo composto da mondi virtuali paralleli collegati tra loro, la cui materia è costituita da dati e informazioni. Frutto di diversi elementi tecnologici tra cui video, realtà virtuale e realtà aumentata, sarà forse il riferimento principale per realizzare esperimenti di cooperazione incrociata, potenziamento tecnologico, apertura, tolleranza e uguaglianza. Allestita al padiglione Lamierini, la personale COOKIE COOKIE 2.0 è una mostra ibrida tra virtuale e reale, dove l’unica opera fisica è la scultura YAP721 ispirata alla moneta di pietra dell’isola di Yap, che diede vita alla prima forma di moneta su registro e al primo antenato della blockchain. Altro tema centrale per il lavoro di CryptoZR è infatti quello delle criptovalute, del trading e della creazione del credito. L'esposizione è curata da Li Zhenhua.

L'intero progetto espositivo potrà essere visitato dal mercoledì alla domenica, dalle ore 10.00 alle 18.00. Ulteriori informazioni sono disponibili online.