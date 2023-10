Giancarlo Marinelli è il nuovo direttore generale di Arteven: «Sarò il custode di un regno» | VIDEO

Figura di spicco del teatro nazionale in qualità di drammaturgo, regista e organizzatore, Marinelli nell’ultimo quinquennio è stato direttore artistico del Teatro Comunale e del Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza. Da luglio 2020 ha ricoperto la carica di direttore artistico di Arteven

Giancarlo Marinelli è il nuovo direttore generale di Arteven: una nomina che lo vedrà impegnato, nel prossimo futuro, a raccogliere l'importante lascito di Pierluca Donin, mancato improvvisamente alcune settimane fa.

«Sarò “custode” del marchio Arteven, un circuito che ha la forza di un abbraccio perché stringe a sé il nostro Veneto con l’arte teatrale, fondendo tradizione e innovazione. Ricevo con orgoglio, ma anche con con un po’ di timore, questo incarico, ricoperto per tanti anni, con impareggiabile bravura e competenza, da Donin»: così ha esordito emozionato Marinelli nel corso della conferenza stampa di presentazione tenutasi questa mattina presso il Teatro Toniolo di Mestre. Il suo programma di lavoro, ha spiegato, prevederà tre linee generali d’azione: la prima sarà quella di preservare il patrimonio artistico e professionale all’interno di Arteven, valorizzandolo ulteriormente. In secondo luogo si proseguirà la collaborazione con gli oltre novanta teatri del Veneto. Infine, Marinelli proverà a portare sempre più il teatro al di fuori del teatro, nelle piazze e nei più bei luoghi della regione.

Figura di spicco del teatro nazionale in qualità di drammaturgo, regista e organizzatore, Marinelli nell’ultimo quinquennio è stato direttore artistico del Teatro Comunale e del Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza. Da luglio 2020 ha ricoperto la carica di direttore artistico di Arteven. Grazie alla sua presenza, il circuito teatrale regionale ha creato i “Veneto-Radiodrammi”, scritturando e sostenendo le compagnie venete, nonché dando loro l’opportunità di cimentarsi nella lettura dei grandi classici teatrali della letteratura veneta. Ha inoltre realizzato il format televisivo “Illustrissimo Signor Goldoni Carlo, Viaggio al Centro dello Spettacolo” e il progetto “Schiusi”, tenendo vivi i teatri del Veneto nei mesi di lockdown.

«Grazie al contributo di Marinelli le programmazioni multidisciplinari e i teatri di Arteven sono tornati a conseguire numeri sbalorditivi, merito anche dell’impegno, della dedizione e del lavoro straordinario fatto dai nostri dipendenti e collaboratori – ha raccontato il presidente Massimo Zuin –. Quelli appena trascorsi sono stati anni molto difficili. Nonostante ciò, il circuito non si è mai arrestato e soprattutto non ha mai fermato il rapporto con il suo pubblico. Finito il periodo buio, durato quasi un triennio, Arteven e tutti i suoi teatri sono tornati a volare più in alto di prima. E là dobbiamo continuare a volteggiare, magari incrociando il sorriso del nostro compianto direttore Pierluca Donin, da cui questo e altri successi vengono».