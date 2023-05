Oltre 18 mila persone a Forte Marghera per il festival del fumetto | VIDEO

Si è chiusa con la premiazione del cosplay contest la 10^ edizione di Venezia Comics, il festival del fumetto e della cultura pop che si è svolto nel fine settimana a Forte Marghera, in concomitanza con la seconda edizione del Japan Day. Una due giorni ricca di iniziative ed eventi, dalla mattina alla sera, che ha coinvolto oltre 18 mila partecipanti.

La manifestazione è stata caratterizzata da una grande mostra mercato dedicata a fumetti e alla narrazione per immagini, giochi, mostre, workshop e molto altro ancora. L’iniziativa è stata organizzata da Venezia Comix, con il patrocinio de Le Città in Festa del Comune di Venezia e di Riff – Rete Italiana Festival del Fumetto, in collaborazione con la fondazione Forte Marghera e altre realtà associative.

Circa duemila partecipanti si sono cimentati con i numerosi giochi da tavolo messi a disposizione dall’associazione Tana dei Goblin, 400 sono stati invece i bambini che hanno partecipato ai diversi workshop organizzati. «Vedere il Forte così frequentato - ha dichiarato l’assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar - ci riempie di soddisfazione. Complimenti agli organizzatori e a tutte le realtà che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa».

Moltissimi gli appassionati che hanno partecipato alla gara cospay, gestita dall'associazione culturale Tanagura, indossando costumi di film, fumetti e cartoni animati preferiti. La competizione è stata suddivisa in tre parti, seguite dalla premiazione dei più meritevoli e l’assegnazione di 6 menzioni speciali: standing ovation, handmade, videogioco, makeup simpatia, miglior interpretazione, miglio sartoriale. All'appuntamento erano presenti anche la presidente del consiglio comunale, Ermelinda Damiano, e il consigliere Nicola Gervasutti.

Grande interesse ha riscosso anche il webcomic "Venezia, la più antica Città del futuro", presentato per la prima volta nella sua versione fisica. Una storia partecipativa lunga 41 strips, per un totale di 123 vignette, allestite lungo il viale che porta alla Baia di Forte Marghera che per dieci mesi ha coinvolto i follower dei canali Instagram di "Venezia 1600" e e che attraverso l’espressione di una preferenza li ha anche resi partecipi del suo stesso sviluppo.