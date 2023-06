Inaugurata la nuova casa del calcio Venezia | VIDEO

«È l’inizio di una nuova era per la nostra società, che spero sia ricca di soddisfazioni sempre più grandi»: il presidente Duncan Niederauer ha presentato con queste parole Ca’ Venezia, la nuova casa del club sportivo che è stata inaugurata nel pomeriggio di venerdì 23 giugno. Si tratta di un quartier generale sorto sempre nell’area del Taliercio, concepito come un palazzo, la cui architettura reinterpreta in chiave moderna i caratteri e le strutture tipiche degli edifici veneziani.

I circa 300 atleti impegnati quotidianamente (da quelli della Prima squadra alla Primavera, dalle atlete delle formazioni femminile ai calciatori delle giovanili) potranno ora disporre di sei campi da calcio, una decina di spogliatoi con annesse le rispettive aree tecniche e tre palestre, oltre ai locali riservati ai magazzini, alla lavanderia, ai servizi e agli incontri.

Presente al taglio del nastro anche il delegato allo Sport della Città Metropolitana di Venezia, Matteo Senno, che ha affermato: «La nostra fiducia in questo club è dimostrata dalla durata della concessione che il Comune ha approvato senza remore per l’utilizzo degli spazi che ora sono diventati Ca’ Venezia: per i prossimi quarant’anni, infatti, il Taliercio sarà orgoglioso di ospitare la società arancioneroverde e tutta la sua infrastruttura».

La struttura

Al piano terra è presente l'area tecnica, comprensiva di spogliatoi e spazi per atleti e staff, che si sviluppa su 680 mq; al primo piano, invece, trovano spazio tutte le funzioni "corporate", cioè amministrative e di rappresentanza. L’edificio è inoltre caratterizzato da un loggiato che costeggia tutto il perimetro che si affaccia sul “mare verde” dei campi di calcio. L’ingresso principale da via Vendramin porta il visitatore alla zona accoglienza dotata di reception, spazio relax e sala stampa.

I lavori di costruzione si sono protratti dal 21 aprile 2022 al 7 giugno 2023, sotto la guida dell'architetto Renzo Rolani, che ha spiegato come ogni edificio di Ca’ Venezia, in particolare l’Headquarter, sia stato sviluppato tenendo a mente il valore educativo e formativo che dovrà trasmettere a tutti i settori del club, da quelli sportivi a quelli amministrativi e operativi. «Particolare attenzione – ha sottolineato inoltre l'ingegner Zefferino Tommasin, coordinatore generale dei lavori – è stata posta all’aspetto energetico e alla sostenibilità ambientale degli edifici. In particolare l’Headquarter è caratterizzato da tecnologie impiantistiche di ultima generazione, elevato isolamento termico e un attento controllo della radiazione solare».