A Mestre una nuova pista di go-kart: «La più lunga al mondo in un centro commerciale» | VIDEO

È stato inaugurato questo pomeriggio, all'interno del centro commerciale Porte di Mestre, il circuito di go-kart elettrici che si candida a diventare un tempio del divertimento. La maxi-pista, di quasi mezzo chilometro aperta a gennaio, è stata ricavata in quello che un tempo era il piano superiore dell'ipermercato Auchan, realizzata da una società che opera in tutto il mondo e della quale diventerà il "biglietto da visita": la PGK Design creata da Paolo Gagliardini, pilota e campione a livello nazionale ed internazionale di karting.

Al taglio del nastro ha presenziato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro insieme ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale, ad alcune autorità civili e militari del territorio, al direttore del centro commerciale, Antonio Impedovo oltre che ai molti cittadini e visitatori giunti per godersi la nuova pista. Ospiti d’onore dell’evento: Giancarlo Fisichella e Carlo Cracco.

«Oggi inauguriamo la pista di go-kart più lunga al mondo all'interno di un centro commerciale – ha esordito il sindaco Brugnaro –. La prospettiva è quella di proporre dei corsi rivolti ai più piccoli per insegnare a loro come comportarsi per strada e quali regole seguire per rimanere in sicurezza. Questa pista è completamente automatizzata, motivo per cui, le macchine possono essere controllate e fatte rallentare nel caso in cui vengano guidate velocemente. Siamo molto fiduciosi che sempre più persone accederanno alla pista e dal nostro canto, ci impegneremo a garantire la massima sicurezza specialmente durante le ore serali».

All’interno di quasi cinquemila metri quadrati, la proprietà ha portato, assieme alla pista per go-kart, una quindicina di attrazioni a gettoni come tavoli da biliardo, calcio balilla e una pista da bowling in scala ridotta.