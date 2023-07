Poste Italiane, inaugurato a Cavarzere il primo ufficio Polis con i servizi Inps

Nel nuovo ufficio postale di via Visentin sono disponibili i servizi Inps per i pensionati, che possono richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello Obis-M, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico

È stato inaugurato giovedì 20 luglio, a Cavarzere, il primo ufficio postale della provincia di Venezia del progetto Polis, che punta a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali, uno sportello unico che renderà semplice e veloce l'accesso alla pubblica amministrazione in 7mila comuni al di sotto dei 15mila abitanti. All’evento hanno partecipato i vertici di Poste Italiane, la direttrice Inps di Chioggia, Francesca Zennaro, e il sindaco Pierfrancesco Munari.

Nell’ufficio postale di via Visentin sono dunque disponibili da ieri i servizi Inps per i pensionati, che possono richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello Obis-M, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Oltre ai certificati previdenziali, è possibile ottenere anche certificati giudiziari, anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli già offerti tradizionalmente dagli uffici postali.

«Si tratta di un cambiamento veramente importante – ha dichiarato la direttrice dell’ufficio postale di Cavarzere, Antonella Zago – e i cittadini lo hanno compreso perfettamente. Infatti, sono già in grande fermento, entusiasti dei servizi che potremo offrire grazie al Progetto Polis, in quanto, senza vincolo di prenotazione e durante una fascia oraria molto ampia, potranno ottenere il modello Obis-M, il cedolino pensione, la Certificazione Unica. Siamo inoltre già operativi per la trasmissione al Tribunale della nomina dell'amministratore di sostegno e il resoconto annuale».

«Sono lieto come amministratore della città di poter condividere con il partner Poste italiane questo momento di innovazione per il nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Pierfrancesco Munari –. Ero presente a Roma quando è stato presentato il progetto Polis e sono presente oggi per condividere questo spazio che oltre a dare un supporto importantissimo ai nostri cittadini, aiuterà anche gli uffici comunali che verranno sgravati da tante incombenze e richieste».

Anche secondo Francesca Zennaro, responsabile della sede Inps di Chioggia, «la soluzione del progetto Polis è un modo assolutamente funzionale per avvicinare le istituzioni e i servizi dell’INPS ai cittadini. Una soluzione dal forte valore sociale, soprattutto per le persone più anziane che possono avere problemi oggettivi nello spostarsi sul territorio».

I nuovi servizi saranno erogati nell’ufficio postale attraverso gli sportelli e le sale dedicate e, successivamente, anche in modalità digitale grazie a 4000 totem operativi 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 in tutto il territorio nazionale, che permetteranno al cittadino di effettuare le richieste in modalità self.

I lavori di ristrutturazione del progetto Polis sono stati avviati in circa 500 uffici postali, sono oltre 300 i cantieri completati in tutta Italia ed entro la fine del 2023 saranno complessivamente 1.500 i nuovi uffici Polis.

Il progetto Polis contribuisce anche ad una maggiore efficienza energetica e alla mobilità verde attraverso l’installazione di 5mila colonnine di ricarica per i mezzi elettrici e di 1.000 impianti fotovoltaici. Poste Italiane sta inoltre realizzando il progetto “Spazi per l’Italia”, la più grande rete di co-working del Paese con la creazione di 250 siti smart, interconnessi, ricavati dalla valorizzazione di immobili di proprietà aziendale.