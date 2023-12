Con l'albero X-Tree un vortice di colori accende il Natale a Forte Marghera | VIDEO

Il Natale si accende a Forte Marghera con l'inaugurazione di "X-Tree", l'installazione artistica del tradizionale albero. L'illuminazione del grande abete artificiale è stato il primo atto delle nuove iniziative predisposte dalla Biennale e dal Comune di Venezia in terraferma in occasione delle festività.

L’installazione "X-Tree" – realizzata da Pier Schneider e Francois Wunshel e curata dallo studio 1024 Architecture di Parigi in collaborazione con la Fondazione Forte Marghera – è percorribile attraverso una scala interna fino alla terrazza belvedere posta a 25 metri di altezza. Da sabato 16 dicembre l’accesso sarà libero ogni giorno dalle ore 14 alle 16 per salita e vista panoramica. Da sabato 23 dicembre a domenica 7 gennaio, invece, l'ingresso sarà possibile dalle ore 11 alle 16. Contestualmente e accanto a "X-Tree", sono state aperte a Forte Marghera la passeggiata romantica "Starfield", con due percorsi acustici e luminosi, e l’installazione acustica e luminosa "Lightwave", sempre a cura dello studio parigino.

«Una straordinaria installazione frutto della grande generosità della Biennale – ha commentato il sindaco Brugnaro, presente all'inaugurazione insieme agli autori dell'opera e ad Andrea Del Mercato, direttore generale della Biennale –. L’albero di Natale “moderno” e le passeggiate illuminate create all’interno del Forte restituiscono ai cittadini la possibilità di riscoprirlo in una chiave diversa durante le festività natalizie. Un luogo che racchiude la storia di Venezia, oggi riqualificato, dove abbiamo investito oltre 25 milioni di euro, e diventato spazio di aggregazione per le famiglie e per i giovani. Inizialmente l’installazione era prevista fino al 7 gennaio, ma vogliamo prolungarla fino a primavera. Sarà così possibile salire in cima all’installazione artistica e godere dall’alto dello stupendo panorama della città».