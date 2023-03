A Venezia la poetessa iraniana dissidente Bita Malakuti: «La nostra lotta per la libertà» | VIDEO

Nata nel 1973 a Tehran, la scrittrice lascia l'Iran per gli Stati Uniti nel 2006, costretta all'esilio per motivi politici. Dopo aver vissuto per 14 anni a Praga, dall'ottobre 2022 è tornata negli USA, dove attualmente vive e lavora. Finora ha all'attivo ben otto libri. Le sue poesie e i suoi racconti sono stati tradotti in più di dieci lingue