A Venezia una mostra ha celebrato la ricostruzione architettonica digitale di "Assassin’s Creed"

Per celebrare l'uscita di Assassin’s Creed Mirage, il nuovo capitolo della serie di videogiochi da oltre 200 milioni di copie, e in occasione della Giornata Mondiale dell’Architettura, è stata realizzata la mostra “Architettura, arte e fotografia in Assassin’s Creed”, che ripercorre il minuzioso lavoro di ricostruzione architettonica digitale di alcune delle città protagoniste della saga che ha ispirato romanzi, fumetti, giochi di ruolo, concerti, film e serie tv.

L'esposizione, ospitata presso l'Hotel Aquarius Venice nella giornata di lunedì 2 ottobre, è un vero e proprio tributo curato da Neoludica Game Art Gallery, il progetto artistico della critica d’arte Debora Ferrari e dello scrittore Luca Traini che, dal 2008, promuove la simbiosi tra l’arte digitale e quella contemporanea. La mostra ha fatto risaltare le opere realizzate dal team di sviluppo di Assassin’s Creed Mirage insieme ad altri lavori ispirati alla saga videoludica, realizzati da alcuni degli artisti del collettivo Neoludica.

Assassin’s Creed Mirage sarà disponibile da giovedì 5 ottobre, per PC, PlayStation e Xbox. Sviluppato da Ubisoft, Mirage farà rivivere le atmosfere di una Bagdad all'apice del suo splendore, proiettando i giocatori nell’Iraq del IX secolo, epoca d’oro della dinastia degli Abbasidi. «In questo nuovo episodio siamo stati molto più creativi: a volte abbiamo attinto a riferimenti successivi per proporre una celebrazione di questo particolare periodo architettonico, piuttosto che attenerci a una resa più rigida che avrebbe prodotto una città molto meno vivace – ha raccontato Jean-Luc Sala, Art Director del team creativo di Assassin’s Creed Mirage, intervenendo da remoto nel corso della conferenza stampa di presentazione della mostra a Venezia –. Ciò che colpisce è la modernità di Bagdad, con la sua famosa disposizione a cerchi concentrici nel cuore della città. È un insieme estremamente ricco, circondato da quartieri più caotici e organici, disposti intorno alla rete di canali artificiali». L’accuratezza della ricostruzione architettonica è infatti sempre stata al centro della filosofia di "Assassin’s Creed": non a caso, l'obiettivo dell’esposizione è stato quello di mettere in evidenza le ricerche eseguite e, al contempo, celebrare gli artisti che da anni riportano meticolosamente alla luce i periodi storici più affascinanti e significativi della civiltà umana.