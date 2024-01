La fotografia come memoria legata alla materia: esposte a Venezia le opere di Joan Fontcuberta | VIDEO

Joan Fontcuberta. Cultura di polvere inaugura la stagione espositiva al Museo Fortuny di Venezia ospitando dal 24 gennaio al 10 marzo 2024 le dodici light box realizzate da Joan Fontcuberta, esito del dialogo dell'artista catalano con le straordinarie collezioni storiche dell’ICCD di Roma, l'istituto nato a fine Ottocento come gabinetto fotografico per documentare il patrimonio culturale con fini di tutela e catalogazione.

L'esposizione è nata nell’ambito del programma ICCD Artisti in residenza a cura di Francesca Fabiani, in cui Fontcuberta ha scelto di operare su alcune lastre fotografiche deteriorate provenienti dal Fondo Chigi, punto di partenza per una serie di sperimentazioni visive e linguistiche. Attraverso un procedimento di tipo surrealista, che consiste nel prelievo e nell'appropriazione di elementi già dati (in questo caso un frammento della lastra), Fontcuberta ha compiuto il suo atto creativo, restituendo immagini quasi astratte eppure reali: paesaggi poco plausibili, assolutamente non manipolati, che appaiono nel display delle light box.

I materiali su cui ha lavorato l’artista, se da un lato perdono memoria, dall’altro acquisiscono nuova fisionomia attraverso i tanti segni che il passare del tempo vi ha lasciato: graffi, lacune e, talvolta, batteri e funghi proliferati grazie all’ambiente chimicamente accogliente dell’emulsione di gelatina ai sali d’argento. Sono nuovi paesaggi che si sommano al soggetto originario della fotografia, visibile in controluce: «Questo lavoro analizza l’agonia materiale della fotografia. La fotografia è un dispositivo di memoria legato alla materia. Il suo deterioramento materiale genera una fotografia paradossalmente “amnesica”, senza più memoria» spiega Fontcuberta.