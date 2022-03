Inaugurata al quartiere Pertini una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne | VIDEO

La panchina rossa è stata installata questa mattina in piazzetta Alda Merini del quartiere Pertini per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere

È importante parlare di violenza sulle donne tutti i giorni e non a caso, proprio nella giornata in cui si celebra il gentil sesso, il quartiere Pertini di Mestre ha fatto proprio il simbolo della lotta alla violenza di genere installando la celebre "panchina rossa" in piazzetta Alda Merini.

L'inaugurazione è avvenuta questa mattina alla presenza della presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, del presidente del Comitato Quartiere Pertini, Giorgio Rocelli, e della responsabile del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, Paola Nicoletta Scarpa. «Ringrazio il comitato di quartiere per averci espressamente richiesto questa panchina, che testimonia il dramma che ancora troppe donne vivono all'interno del loro nucleo familiare, dove subiscono, per mano dei loro partner, violenze di natura fisica, psicologia e economica» ha sottolineato Damiano, rivolgendo infine anche un pensiero a tutte le donne che, nel mondo, stanno soffrendo a causa dei tremendi conflitti bellici in corso.

La panchina rossa installata questa mattina nel quartiere Pertini si unisce idealmente alle altre dieci che, adottate da tutte le municipalità del territorio comunale, vogliono sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere e, al contempo, commemorarne le vittime. «Il senso della panchina è anche questo: fermarsi e riflette su ciò che spesso le donne subiscono per mano degli uomini – ha raccontato Rocelli –. Anche con l'installazione di questo simbolo, noi del quartiere Pertini vogliamo fermamente dire basta alla violenza di genere».

Solo nel 2021 il Centro Antiviolenza del Comune di Venezia ha seguito 288 donne, mettendo loro a disposizione non solo personale specializzato, ma anche strutture protette nelle quali è possibile trovare ospitalità temporanea, anche per i propri figli. Attivo dal 1994, il centro si trova a Carpenedo, in Viale Garibaldi 155/A. «Le donne che richiedono assistenza possono contattarci telefonando al numero 0412744222 – ha spiegato la responsabile, Paola Scarpa –. Disponiamo inoltre di una una segreteria telefonica attiva ventiquattro ore al giorno, alla quale si può lasciare un messaggio per poi essere ricontattate nel più breve tempo possibile. In alternativa si può chiamare il numero verde nazionale 1522, cui tutti i centri antiviolenza italiani sono collegati».