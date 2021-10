«In futuro lo Spazio sarà alla portata di tutti»: Paolo Nespoli interviene al Festival delle Idee | VIDEO

Con 313 giorni 2 ore e 36 minuti in missione è l’astronauta italiano che ha trascorso più tempo nello Spazio: Paolo Nespoli ha raccontato la sua lunga esperienza ieri sera al Teatro Toniolo, nel contesto del Festival delle Idee 2021, la rassegna che attraverso numerosi e importanti ospiti vuole accendere il dialogo e il confronto nelle discipline umane e scientifiche, guardando al futuro. Ed è proprio rispondendo alla domanda che si pone il festival – Chi siamo, chi saremo – che l'astronauta e ingegnere ha esposto il proprio punto vista sulle sfide che attendono l'umanità.

Nato a Verano Brianza (Milano) nel 1957, appassionato di immersioni subacquee, pilotaggio di aerei a turismo, assemblaggio di computer, apparecchiature elettroniche e software per computer, Nespoli ottiene un Bachelor of Science in Aerospace Engineering nel 1988 dalla Polytechnic University of New York (USA) e nel 1989 riceve, dalla stessa università, un Master of Science in Aeronautics and Astronautics.

Entrato nell’Esercito Italiano nel 1977, dal 1982 al 1984 viene inviato a Beirut in missione. Diviene ufficiale ma nel 1987 lascia l’esercito. Nel 1991 entra a far parte del corpo astronautico europeo dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) e nel 1998 è selezionato come astronauta dall’Agenzia Spaziale Italiana. Tre le sue missioni nello Spazio: Esperia, MagISStra e Vita, voli sullo Space Shuttle e sulla navetta russa Soyuz, e tanti esperimenti condotti sulla Stazione Spaziale. L'ultimo atterraggio risale al 14 dicembre 2017. Oggi Nespoli è in pensione ma non smette di ispirare le nuove generazioni di futuri astronauti.