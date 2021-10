I simboli del potere dell'Oceania in mostra a Venezia: «Un viaggio in una cultura lontana» | VIDEO

Fino al 13 marzo 2022 Palazzo Franchetti ospiterà Power & Prestige, una mostra promossa dalla Fondazione Giancarlo Ligabue che farà scoprire al visitatore l'arte e i simboli di una cultura lontana, conducendolo lungo un immaginario viaggio in Oceania.

Curata da Steven Hooper, direttore del Sainsbury Research Unit per le Arti dell’Africa, Oceania e delle Americhe presso l’Università dell’East Anglia, l'esposizione raccoglie 126 bastoni del comando: mazze di straordinaria bellezza realizzate tra il XVIII e il XIX secolo. Solitamente ed erroneamente classificati come armi primitive, i manufatti proposti sono in realtà bellissime sculture in legno, pietra e osso di balena, intrigante espressione della creatività degli artigiani oceaniani.

«Solo in anni recenti l'Occidente ha iniziato a guardare alle popolazioni e alle culture di continenti lontani senza pregiudizi o preconcetti – ha spiegato Inti Ligabue, presidente della Fondazione Giancarlo Ligabue –. Uno degli obiettivi che ci poniamo è infatti quello di ridare valore, storia e voce a culture diverse. Manufatti come questi bastoni di comando sono oggetti ancora in parte misteriosi: se fossero semplici armi, che senso avrebbero tanta ricerca estetica e tanta cura nella loro realizzazione? Ad oggi non capiamo ancora fino in fondo i loro messaggi, né i simboli che li adornano, ma appaiono straordinari per le loro fattezze, che li definiscono come vere e proprie opere d’arte. Le storie che ci potranno narrare sapranno condurci attraverso gli oceani».

Power & Prestige è promossa insieme a uno dei più prestigiosi musei internazionali, il Musée du quai Branly-Jacques Chirac, e sancisce un'inedita collaborazione con il British Museum di Londra, che ha prestato venticinque pezzi. Numerosi anche i prestiti internazionali, derivanti da importanti collezioni pubbliche e private europee, tra le quali il National Museums Scotland di Edimburgo, il Museum of Archaeology and Anthropology di Cambridge, il Nationaal Museum van Wereldculturen dei Paesi Bassi, il Musée d’Histoire Naturelle di Lille e la Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e Maria a Roma.

Tra scettri cerimoniali, bastoni da danza, clave bifronti di comando e mazze divinatorie, il visitatore potrà addentrarsi all'interno di una cultura lontana, il cui fascino esotico è innegabile: «Resta ancora molto da decifrare delle tradizioni dell’Oceania e delle produzioni materiali che ne sono il frutto. Molto è stato cancellato ma tantissimo attende di essere disvelato» ha concluso Ligabue.

L'esposizione è visitabile da martedì a domenica, dalle 10.00 alle 18.00. Ulteriori informazioni online.