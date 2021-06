Antolini Motors presenta la nuova Peugeot 308: la berlina che unisce eleganza e sostenibilità | VIDEO

Presso Antolini Motors, a Mestre in via Santa Maria Goretti 8/3, si è tenuta ieri pomeriggio la presentazione della Nuova Peugeot 308 durante la tappa veneziana del Peugeot Electric Experience, il roadshow che porta il futuro dell’elettrico nelle principali piazze italiane e in diversi showroom della casa automobilistica presenti sul territorio nazionale.

A introdurre le caratteristiche del nuovo modello sono stati Alessandro Rossi, direttore commerciale di Antolini Motors e Dario Barbato, istruttore di guida di Peugeot. Ai numerosi spettatori, è stata offerta inoltre la possibilità di provare la gamma Peugeot 100% elettrica e Plug-in Hybrid.

Prezzo a partire da 22mila euro, a seconda della versione scelta.