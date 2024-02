«Venezia diventerà il teatro del grande divertimento»: lo Stabile del Veneto presenta il nuovo spettacolo | VIDEO

Lo spettacolo acrobatico Titizé. A Venetian Dream sarà protagonista assoluto, da luglio a ottobre 2024, del cartellone del Goldoni di Venezia, Teatro stabile del Veneto. Un evento di grande prestigio, «lo spettacolo ufficiale della Città di Venezia», presentato lunedì 5 febbraio alla Bit - Borsa internazionale del turismo di Milano dal sindaco Luigi Brugnaro con il presidente del Tsv, Giampiero Beltotto. Attori, acrobati, musicisti e interpreti multidisciplinari sono i performer di questo show, che ricrea un teatro fondato sulla meraviglia e sullo stupore, frutto del lavoro della compagnia Finzi Pasca in partnership con la compagnia Gli Ipocriti Melina Balsamo. L'evento è pensato per il rilancio internazionale del Teatro Goldoni di Venezia, il più antico tra i teatri moderni tutt’ora in attività in Italia, che di recente ha subito un intervento di restyling finanziato dal Comune in occasione dei suoi 400 anni.