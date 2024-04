La ricerca dell'equilibro è il tema della prima edizione di TEDxVenezia | VIDEO

Presentato nella mattinata di martedì 9 aprile, attraverso un punto stampa a Ca’ Farsetti, il programma completo di Balancing Act, la conferenza 2024 di TEDxVenezia prevista il prossimo 14 aprile al Venezia Terminal Passeggeri del Tronchetto: una giornata di talk e workshop per esplorare il tema dell'equilibrio nella dimensione individuale ma anche nel contesto collettivo e sociale.

Nel corso della presentazione sono intervenuti, tra gli altri, il licenziatario e curatore di TEDxVenezia Matteo Maggiò, la presidente del Consiglio comunale di Venezia Ermelinda Damiano e l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini.

L’evento è realizzato dall'associazione Animare Venezia, da diversi anni attiva sul territorio e già organizzatrice degli eventi targati TEDxMestre, ed è patrocinato dal Comune di Venezia. Il progetto gode inoltre del supporto di numerosi sponsor e realtà locali.

Il programma

L'evento partirà dal mattino con una serie di workshop gratuiti, accessibili a tutti, per esplorare in modo pratico il vasto tema della giornata: saranno fruibili in due sessioni da un’ora ciascuno, a partire dalle 9.00. Ogni sessione è pensata non solo per trasferire conoscenze, ma per essere un viaggio alla scoperta di un equilibrio sostenibile tra tecnologia, ambiente e umanità.

Si spazierà quindi tra attività di yoga, teatro, arti equilibristiche e Tai Ji Quan, ma anche degustazioni di vino e conversazioni sull’equilibrio alimentare. Non mancheranno un laboratorio dedicato al riciclo di componentistica informatica, una visita alla storica fornace Orsoni e un'esperienza di voga con le Pink Lioness in Venice. Saraà possibile poi partecipare a un confronto aperto sul ruolo e sull’equilibrio di Venezia oggi, con focus sull'importanza dell’artigianato. I biglietti gratuiti e i dettagli delle varie attività sono già disponibili online.

Spazio poi nel pomeriggio alla conferenza vera e propria, ospitata nell’ampio auditorium del terminal con una capienza di oltre 700 persone. Tanti gli interventi degli speaker e non mancherà qualche performance a sorpresa. Questi gli ospiti che si alterneranno sul palco: Alessandro Speccher, formatore, divulgatore e consulente ambientale, Azzurra Rinaldi, economista, attivista femminista e scrittrice, Bianca Maria Cavallini, psicologa del lavoro ed autrice che si occupa di temi legati a lavoro e salute mentale, Davide Piacenza, autore, scrive di attualità e cultura sui giornali italiani da più di dieci anni, Rand Nezha, esperta di dati e intelligenza artificiale che ha lavorato come AI&Data Manager nelle maggiori aziende internazionali tech, Ugo Biggeri, docente ed esperto di borsa e finanza etica, Susanna Petternella, atleta e maestra di yoga e Niko e Teo, la coppia di videomaker e creator veneziani che sui social raccontano la loro città.