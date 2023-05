Al via la prima edizione del Mestre Book Fest | VIDEO

Il Mestre Book Fest è realtà: è stato presentato questa mattina al municipio di Mestre il palinsesto del festival letterario che si terrà in città dal 6 al 18 giugno. La rassegna è organizzata dal Comune di Venezia e Confcommercio Mestre, in collaborazione con Vela Spa, Fondazione di Venezia, M9 e le Università Ca' Foscari e Iuav.

A illustrare i dettagli dell’evento sono stati l’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar, il dirigente della Direzione Sviluppo e Promozione della Città Marco Mastroianni, il presidente e il direttore Confcommercio Mestre, rispettivamente Massimo Gorghetto e Matteo Antonich e il direttore di M9 District Antonio Rigon. All'incontro sono intervenuti anche Francesco Piccin in rappresentanza di Banca Prealpi San Biagio e Marco Canella del Gruppo Alì, sponsor della manifestazione.

Diversi i generi su cui si articolerà il Festival, la cui direzione artistica è affidata ad Alessandro Tridello: narrativa, giallo, storia, cucina, fumetto e romanzi di autori locali, ma vi sarà spazio anche per la musica e per approfondimenti giornalistici. Come già anticipato in occasione della Giornata della Promozione della Lettura, il battesimo del festival letterario avverrà in anteprima martedì 6 giugno con Ilaria Tuti, autrice del bestseller "Fiori sopra l’inferno". Un appuntamento dedicato agli amanti del giallo che coincide con l’uscita nelle librerie del suo ultimo lavoro "Madre d’Ossa". La Tuti incontrerà i lettori alle 18:30 sul palco di Piazza Ferretto. Il giorno seguente si entrerà nel vivo del Festival che si snoderà tra Piazza Ferretto, gli spazi dell'M9 e numerosi esercizi commerciali del centro città che hanno aderito all'iniziativa e ospiteranno gli incontri con gli autori, momenti di dialogo e confronto distribuiti principalmente su due orari: il preserale delle 18:30, e il serale, alle ore 21 (Qui il programma completo).

«Questa manifestazione - ha detto l’assessore Paola Mar - è un ulteriore tassello che testimonia la vivacità culturale della città. Quella di quest’anno vuole essere la prima di tante future edizioni e rappresenta un'occasione d’incontro per la cittadinanza con importanti scrittori, tra i più noti del panorama letterario nazionale, con i quali il pubblico avrà la possibilità di dialogare».

«Sin da quando è nata l'idea del Mestre Book Fest - ha detto quindi Gorghetto - avevamo pensato a un evento di grandissima qualità da offrire alla città. Ora che ufficializziamo il programma, con nomi di autori di altissimo livello, possiamo dire di aver confermato la promessa. Con coraggio e passione ci siamo impegnati affinché il festival sia nella città, con la città e per la città. Saranno eventi capaci di animare il centro, locali, ristoranti, portando un indotto importante per le attività commerciali».