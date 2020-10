Il Teatro Stabile del Veneto riparte con tre mesi di spettacoli di prosa | VIDEO

Il Teatro Stabile del Veneto riapre presentando il cartellone degli spettacoli che da ottobre a dicembre animeranno i palcoscenici dei teatri Verdi di Padova, Goldoni di Venezia e Mario Del Monaco di Treviso.

«Il teatro vive e quindi apre. È un segnale di speranza che si possa tornare al più presto a una situazione di normalità - esordisce Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto, durante la presentazione dei programmi teatrali tenutasi questa mattina al Verdi di Padova -. In base alle disposizioni in arrivo con il nuovo Dpcm non sappiamo ancora di quanto potrà essere la capienza delle nostre sale. Anche se i posti dovessero essere pochi noi apriremo lo stesso: faremo il nostro dovere fino in fondo, nel rispetto dei provvedimenti del governo».

Il programma del Teatro Goldoni

A inaugurare la stagione del Teatro Goldoni sarà lo spettacolo Romeo e Giulietta. Una canzone d’amore, proposto dalla compagnia Babilonia Teatri e co-prodotto con lo stabile di Bolzano, che andrà in scena il 29 ottobre. In questa originale versione del classico shakespeariano, la celeberrima storia d’amore è affidata a un’inossidabile coppia, sul palco e nella vita, come Ugo Pagliai e Paola Gassman.

Dal 3 al 6 dicembre sarà la volta di una prima nazionale: lo spettacolo I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni, diretto da Valter Malosti.

Infine, dal 10 al 13 dicembre, Rocco Papaleo e Fausto Paravidino saranno i protagonisti di Peachum, uno spettacolo ispirato a personaggi e situazioni de L’opera da tre soldi di Bertolt Brecht.

Martedì 13 ottobre, dalle ore 18.00, avrà luogo invece una serata evento - che ha già registrato il tutto esaurito -, durante la quale il direttore e il presidente dello Stabile del Veneto, assieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, incontreranno il pubblico per svelare i titoli in programma per il 2020 e fornire tutte le indicazioni in merito all’acquisto dei biglietti. Alla presentazione seguiranno Letture dalle introduzioni di Carlo Gozzi per le Stagioni Teatrali con incursioni musicali e d'opera tra ‘900 e ‘700. L’evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del Teatro Goldoni.

Oltre all’applicazione delle norme previste dal governo e dalla Regione Veneto, il Teatro Stabile del Veneto si è avvalso della consulenza di Giorgio Palù, professore emerito di microbiologia e virologia dell’Università di Padova e professore di neuroscienza all’Università di Philadelphia, per la realizzazione di piano di prevenzione dei contagi: sanificazione settimanale delle sale, test e tamponi frequenti sui dipendenti a contatto con il pubblico, distanziamento dei posti a sedere, misurazione della temperatura, oltre all’obbligo di mascherina e l’igienizzazione delle mani sono le misure adottate per rendere il rientro a teatro un’esperienza sicura.

Per questa prima parte di stagione non sono previsti abbonamenti ma verranno messi in vendita i biglietti degli spettacoli presentati. Lo Stabile ha riservato i primi dieci gironi di vendita dei biglietti agli abbonati della stagione scorsa. Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito.