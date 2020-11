Le donne aiutate dal Centro Antiviolenza del Comune di Venezia si raccontano | VIDEO

"Rimira le bellezze: percorsi oltre la violenza" è il video proposto in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere, in cui alcune donne aiutate dal Centro antiviolenza del Comune di Venezia raccontano la loro storia. Video realizzato da Rachele Casato.