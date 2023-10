La prevenzione viaggia sui binari: il Treno della Salute termina il suo viaggio a Venezia | VIDEO

A ottobre il Treno della Salute si è fermato nelle principali stazioni del Veneto per offrire controlli sulla salute e consigli per uno stile di vita sano ed equilibrato

Nella mattinata di lunedì 30 ottobre il Treno della Salute ha concluso il suo viaggio nella stazione di Venezia Santa Lucia, dopo aver fatto tappa – dal 9 ottobre a oggi – nelle principali stazioni del Veneto, offrendo controlli per la salute e consigli per uno stile di vita sano ed equilibrato. Una speciale iniziativa di divulgazione sanitaria, giunta alla quinta edizione e realizzata da Medici con l'Africa Cuamm con il sostegno della Regione Veneto, all'interno della campagna "Vivo bene", e in collaborazione con Trenitalia e Ferrovieri con l'Africa.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Composto da cinque carrozze allestite come ambulatori, durante l'edizione 2023 il treno ha valicato i confini regionali ed è arrivato fino al Friuli Venezia Giulia e, quindi, in Lombardia coinvolgendo nove città per un totale di undici giornate di salute e prevenzione. Dopo esser partito da Verona, il mezzo si è fermato a Vicenza, Padova e Treviso, per poi proseguire verso Trieste, Udine, Milano, Brescia e, infine, Venezia. Durante le tappe, i cittadini sono saliti a bordo per eseguire la misurazione della glicemia, controllare il proprio rischio cardio-vascolare ed effettuare l'elettrocardiogramma.

I dati

Sono state 800 le visite di screening e gli elettrocardiogrammi effettuati: numeri, questi, che hanno impiegato 190 volontari del Cuamm per oltre 400 ore di assistenza sanitaria. In aggiunta, più di 500 bambini delle scuole primarie sono stati coinvolti nelle attività ludiche organizzate proprio all'interno dei vagoni da Medici con l'Africa Cuamm, la prima Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione nazionale per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane.

Frecciarosa

Un altro treno è stato protagonista, questo ottobre, della prevenzione: per tutto il mese medici e volontari si sono trovati a bordo dei treni ad alta velocità, ma anche su Intercity e regionali, per promuovere la prevenzione e la cura del tumore del seno. Nella mattinata di lunedì 30 ottobre, l'iniziativa ha fatto tappa presso la stazione di Venezia Santa Lucia.

Frecciarosa è il progetto di Fondazione IncontraDonna e Ferrovie dello Stato Italiane – con il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la partecipazione della Società scientifica AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) – che si pone l'obiettivo di favorire la prevenzione del carcinoma mammario, il più diffuso nel nostro Paese.

Lo scorso anno sono stati coinvolti oltre 25mila viaggiatori. Durante l’edizione 2023 è stato diffuso il “Disco Vaccinale”, uno strumento di facile consultazione per la promozione di una cultura delle vaccinazioni ad ogni età, ma il punto di forza dell'iniziativa è rimasta la distribuzione a bordo treno del vademecum della salute, una brochure informativa per corretti stili di vita mirata alla prevenzione oncologica.